Эти пять заболеваний передаются в семье по женской линии

Специалисты назвали заболевания, высокий риск которых связан с наследованием определенных генетических вариаций по женской семейной линии.Поэтому важно знать, чем болела не только мама, но и бабушка, и другие родственницы.Остеопороз. При данном заболевании разрушительный процесс затрагивает соединительные ткани, делает кости более хрупкими, подверженными ломкости. В основном жертвы остеопороза – это женщины, достигшие 65-летнего возраста. Если остеопороз был у матери, он с большой вероятностью может возникнуть и у дочери.Мигрень. Склонность к мигрени связана со специфической активностью сосудов головного мозга, которая в свою очередь обусловливается генетикой. Избежать наследственной мигрени может помочь строго соблюдение правил здорового образа жизни – отказ от сигарет и алкоголя, строгий контроль потребляемого кофеина и защита от стрессов.Глаукома. Медленно развиваясь после 50 лет, глаукома может стать причиной полной потери зрения. Женщинам, чьи матери или другие родственницы по женской линии страдали глаукомы, нужно регулярно проходить осмотры у офтальмолога. У них заболевание развивается гораздо чаще, чем у мужчин.Болезни сердца и диабет. Смертность женщин чаще от последствий болезней сердца и диабета второго типа очень высока. Не в последнюю очередь потому что существуют генетические факторы, влияющие на развитие этих болезней. В частности, женщины наследуют от матерей определенный тип жироотложения: если жир откладывается по типу фигуры «яблоко», риск развития сердечных нарушений и диабета повышается.Рак молочной железы и яичников. Специфическая и наследуемая в семье по женской линии мутация генов (такая же, как у Анджелины Джоли) является одной из причин появления рака молочной железы и яичников. При наличии этих типов рака у родственниц женщинам необходимо регулярно обследоваться.