Хирурги рассказали, какие операции самые опасные
Оказывается, «банальная» операция на аппендиците является гораздо более опасной, чем многие думают. Говоря об операциях, лечащие врачи назвали самыми сложными из них те, что проводятся на желудочно-кишечном тракте.
Хирурги рассказали о тех операциях, с которыми связано много рисков для здоровья. В список наиболее рискованных они занесли и удаление аппендицита, хотя эту процедуру принято считать простой и обыденной.
«Проведение подобной операции нередко заканчивается осложнениями и даже летальными исходами. К этой же категории относится разрез брюшной стенки, удаление части кишечника – в этом случае может нарушиться вся жизнедеятельность организма», — объяснили медики свой выбор.
В целом, отметили медработники, операции, связанные с болезнями ЖКТ, являются самыми небезопасными. Таковыми, к примеру, они назвали резекцию малого кишечника, удаление абдоминальных спаек и лечение язвы желудка.
По словам специалистов, главная опасность таких болезней кроется в том, что человеку при их обострении зачастую нужна экстренная помощь.
«Приступ может произойти в выходной день или во время отпуска ведущего специалиста. В результате операцию может выполнить менее квалифицированный персонал, а это довольно рискованно», — пояснили хирурги.
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