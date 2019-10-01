Диетологи сообщили, какой продукт защищает от болезней сердца

Cамые полезные продукты.Приём определённой пищи очень важен для того, чтобы сохранять оптимальный уровень здоровья. Диетологи рассказали о 7 продуктах, которые стоит включить в рацион.На первом месте расположилась голубика, которую врачи называют одной из наиболее полезных ягод. Она содержит в себе фитонутриенты и антиоксиданты, выступающими в качестве прекрасных средств, защищающих организм. Ещё в ней есть большое количество полезных компонентов: каротин, провитамин А, все витамины группы В, К, Р и РР, 6 незаменимых аминокислот и другие нужные вещества.Специалисты едины в том мнении, что присутствие в рационе авокадо тоже необходимо. Один его плод вмещает в себя примерно 20 разнообразных витаминов, минералов и антиоксидантов. Последние способны нейтрализовать действие свободных радикалов. Самую большую пользу организму принесёт черновато-зелёный фрукт. Не стоит употреблять данный продукт в пищу беременным и кормящим матерям, а также маленьким детям, людям почтенного возраста и тем, у кого ослаблен иммунитет.Стоит обратить внимание и на шпинат, снабжающий организм питательными веществами и способный выводить шлаки и токсины. В нём находятся органические, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, клетчатка, витамины А, Е, С, Н, К, бета-каротин, кальций, магний, железо, цинк, медь, и другие нужные компоненты, предотвращающие недуги сердечно-сосудистой системы. Профессионалы информируют, что предпочтительнее есть этот продукт в сезон.Бобовые также выступают в качестве отличного источника питательных веществ, в том числе растительного белка, клетчатки. Это провоцирует снижение уровня холестерина, сахара в крови, улучшение работы пищеварительного тракта. У продукта низкий гликемический индекс, благодаря чему он эффективен в профилактике ожирения.Далее идёт лимон, являющийся одним из главных источников витамина С. В его состав входит лимонная кислота, минеральные соли и витамины. В данном представителе рода цитрусовые присутствуют железо, сера, фосфор, и ещё много различных веществ. Во фрукте содержится лимонная кислота, способствующая очищению организма от шлаков, улучшению деятельности пищеварительной системы, зрения, кровообращения, повышению иммунитета.Семена чиа считаются экспертами суперфудом. В них имеется натуральная клетчатка, Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты, витамины А, В1, В2, С, а ещё калий, кальций, магний, цинк, селен, натрий и другие нужные компоненты. Продукт является природным антиоксидантом, снижающим уровень «плохого» холестерина в крови.Для повышения уровня здоровья нужно употреблять и лосось, выступающий кладезем калия и фосфора, так же в нём содержится кальций, магний, хлор, железо, витамины В1, В2 и А.