Этот простой способ поможет продлить жизнь на три года

Нужно всего 13 минут в день.Исследование показывает, что людям не нужно тратить часы в спортзале для того, чтобы добиться конкретных результатов. И продления жизни на несколько лет можно достичь всего лишь за несколько минут в день.Американские ученые выяснили, что физические нагрузки продолжительностью 13 минут в день могут увеличить жизнь на три года. Исследование доказывает, что многочасовые ежедневные тренировки в спортзале вовсе не требуются для того, чтобы получить реальные практические преимущества для здоровья. Эксперты давно предупреждали, что люди опасаются физической активности в спортзале, которая требует от них подъема весов или использования тренажеров. Многие объясняют это тем, что они просто не выдерживают тренировок, а у кого-то не хватает на это времени.И вот теперь одна из американских страховых компаний собрала информацию по 140 000 человек из разных стран мира. Она показала, что редко встающие с дивана люди увеличивали своё продолжительность жизни на три года, если уделяли спорту не более 90 минут в неделю на протяжении 12 месяцев. А это около 13 минут в день, что составляет эквивалент небольшой пробежки или катания на велосипеде, либо просто работы с газонокосилкой. Если же человек тратил на спорт 25 минут в день, то продолжительность его жизни вырастала на 4 года. В случае увеличения физических нагрузок ежедневно на 4 минуты дополнительно (30 минут в день), что составляет эквивалент трех часов в неделю, продолжительность жизни вырастала еще на 1,7 года.К сожалению, многие из нас не прислушиваются к этим рекомендациям и продолжают вести малоподвижный образ жизни, употребляя большое количество продуктов сахаром. Всё это приводит к росту эпидемии диабета, сердечно-сосудистых и злокачественных болезней. Впоследствии люди после 60 удивляются, откуда у них берётся такое количество самых разных недугов, хотя до этого они десятилетиями не уделяли никакого внимания собственному организму.