Медики рассказали, о каких проблемах сигнализирует боль в спине

Многие люди многократно испытывали боль в спине.Часто это не только реакция на подъем тяжести, за болезненными симптомами бывает, что скрываются тяжелые заболевания. О том, как своевременно их распознать расскаазли медики.Длительно не проходящие ноющие боли в спинеВозникшая боль в результате неудачного наклона, или подъема тяжести, обычно проходит спустя несколько дней после приема обезболивающих препаратов и соблюдения режима. Затянувшиеся болевые ощущения должны стать поводом для повторного обращения к врачу и более комплексного обследования.Появление дополнительных симптомовЕсли кроме боли в спине, стали еще и неметь конечности, появилось ощущение покалывания — возможно у вас произошло защемление нерва. Появление скованности в области поясницы и ноющей боли в области бедра могут свидетельствовать о воспалительных процессах в суставах и связках. Повышение температуры — о присоединении воспалительного процесса. Такому состоянию чаще подвержены люди пожилого возраста.Усиление боли в позвоночнике по ночамЧаще всего такая симптоматика характерна для такого заболевания, как анкилозирующий спондилоартрит. Своевременное лечение у специалиста поможет избежать деформации позвоночника.Боль в спине была и раньшеВозвращение боли в спине может говорить, как о рецидиве, так и о начале течения злокачественного процесса. Только обследование позволит исключить онкологию.Боль в спине, связанная с возрастомДля людей старше 50-ти лет характерно появление боли в спине. Происходит это по причине вымывания кальция из костей и плохой его усваиваемостью. Посетите врача, что бы вам назначили профилактическую терапию. Так вы сможете в дальнейшем избежать переломов.