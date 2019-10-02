Врачи назвали лучшие продукты для укрепления волос

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Омега-3 способствует росту волос, а витамин B2 делает локоны блестящими.О лучших продуктах для укрепления волос рассказали эксперты. Они имеют в своем составе ряд полезных компонентов, положительным образом воздействующих на локоны.Специалисты призывают налегать на орехи, поскольку те содержат витамин E, выступающий эффективным антиоксидантом, способным защищать клетки.Цинк помогает в производстве креатина, при его дефиците возможно поредение локонов и ломкость ногтей. Содержится он в чечевице, а также кураге и бобовых.Омега-3 способствует росту волос, при нехватке этих жирных кислот шевелюра тускнеет. Этим компонентом богата рыба, преимущественно морская, и льняное масло.Витамин B2 делает локоны блестящими и шелковистыми, его можно найти в молоке и абрикосах. В последних также имеется бета-каротин, содержащийся еще в морковке и тыкве. Организм перерабатывает его в витамин A, благодаря чему волосы растут более крепкими.Витамин C можно найти в капусте, он поддерживает иммунитет.Следует обратить внимание на марганец и железо, они содержатся в орехах, мясе, листовых овощах.