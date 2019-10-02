Косметологи подсказали, как уберечь кожу от морозов

Как подготовить кожу.В межсезонье, особенно поздней осенью, кожа лица требует специального ухода. Ее нужно подготовить к морозам и насытить питательными элементами.Регулярный пилинг и другие способы очищения. После того, как активность солнца заметно снижается, наступает время для пилингов. Кожа становится очень плотной, а на ее поверхности появляются огрубевшие клетки. Если не очищать кожу, это приведет к появлению морщин и прыщей. В домашних условиях пилингом можно пользоваться один или два раза в неделю, в зависимости от состояния кожи. Для чувствительного типа лучше выбирать гоммажи с фруктовыми кислотами и средства с энзимами.Пилинги с абразивными частицами можно применять только на жирной и плотной коже, не склонной к раздражению. Существуют профессиональные пилинги, которые можно сделать только в салоне. Они направлены на процессы омоложения. Подготовка к морозным дням. Когда кожа адаптируется к морозу, у нее повышается иммунитет, благодаря чему исчезают воспаления и прыщики. Чтобы кожа быстро перестроилась к новым погодным условиям, ей потребуется восстанавливающий крем, в состав которого входят пептиды, пантенол и производные гиалуроновой кислоты.Нейтрализуем оксиданты. Еще один острый момент в подготовке кожи к зиме — это нейтрализация оксидантов. После лета кожа часто испытывает оксидантный стресс. Как он проявляет себя? Кожа становится тусклой и серой, может появиться тонкая сетка морщин. Чтобы устранить эту проблему, выбирайте крем, маски и лосьоны с витаминами. Кроме того, нужно изменить свой рацион питания. Достаточно включить в него больше свеклы, брокколи, винограда, баклажанов, болгарского перца и чернослив.Увлажняем кожу. Многие думают, что в холодное время года кожу увлажнять необязательно. Косметологи с таким мнением категорически не согласны. Увлажнение коже необходимо осенью для того, чтобы она не стала метеочувствительной. Если кожа обезвожена, она будет реагировать на перепад температур высыпаниями и краснотой. Раз в неделю нужно наносить увлажняющую маску после пилинга. С утра лучше отказаться от обычного увлажняющего средства в пользу ВВ-крема.Как правильно пользоваться кремом и другими продуктами? Чем ниже температура воздуха, тем больше понадобится питательной косметики для лица. Лучшее время для нанесения жирных питательных средств — вечер, до 22 часов. Если вам не нравится пользоваться жирным кремом, отдайте предпочтение спа-процедурам. Это может быть водорослевая, глиняная, виноградная маска.Подпитать кожу полезными элементами помогут и разнообразные натуральные продукты питания. Кроме того, если вы из-за недостатка свободного времени не можете долго находиться на свежем воздухе, чтобы наполнить кожу кислородом, обращайтесь за помощью к косметологам в салон красоты. Осенью популярны такие процедуры, как мезотерапия и биоревитализация. Они улучшают доступ кислорода к коже, обогащают ее витаминами.