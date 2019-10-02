Врачи объяснили, кому категорически нельзя есть ягоды годжи

Употребляя ягоды Годжи стоит быть предельно аккуратным, ведь, переборщив с дозой, можно навредить здоровью.Тем более, есть ряд противопоказаний, кому о этих ягод и вовсе стоит отказаться.Не стоит принимать ягоды Годжи при повышенной температуре. Этот разумный шаг поможет избежать противоположного эффекта.Принимая лекарства, понижающие артериальное давление, откажитесь от употребления Годжи. Этим вы сможете избежать побочных действий препаратов, назначенных специалистом.Диарея и повышенное газообразование возможно у человека со слабым кишечником, в случае употребления большого количества ягод.Являясь довольно сильным аллергеном, плоды могут спровоцировать аллергию у некоторых людей. Неприятных последствий можно избежать, заблаговременно проконсультировавшись у специалиста.Противопоказания:Строго противопоказаны ягоды Годжи к приему в случае:Склонности к диарее;Аллергии на желтые, красные и оранжевые фрукты;Кормления грудью.Не стоит также предлагать данный продукт ребенку до 3 лет.