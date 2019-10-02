Названы главные причины появления прыщей

Зачастую избавиться от таких дефектов можно сменив питание.Как известно, летом люди очень подвержены к высыпаниям на коже, чему может предшествовать несколько факторов. О них и о том, как с ними бороться рассказывает дерматовенеролог из медицинского ВУЗа Буковины Марина Сторожук.По словам специалиста, дерматоз является хроническим кожным заболеванием, которое может проявить себя в виде сыпи на щеках, скулах, лбу, носе и т.д. Данное заболевание склонно к затяжному протеканию, а также возникновению рецидивов.Марина Сторожук заявила, что чаще всего данная проблема возникает на фоне пляжного загара. Это происходит потому, что из-за солнца снижается местный кожный иммунитет, а также усиливается секреция кожного сала, которое лишь обостряет проблему. Кроме того, причина может быть самой банальной: курение, употребление алкоголя, употребление горячей и острой пищи. Данные факторы опасны тем, что они расширяют кожные сосуды, предшествуют отекам и воспалительным процессам.Также, есть и внутренние факторы появления дерматоза: болезни органов пищеварения, нарушения обмена или хронические инфекции. Специалист рассказала, что стоит обратить внимание и на зону высыпания:— лоб – болезни тонкого кишечника;— верхняя губа – проблемы с толстым кишечником;— межбровье – болезни печени;— нос – двенадцатиперстная кишка;— скулы и щеки – желудок.Для точного определения причины дерматоза, следует обратиться к специалистам вроде терапевта, эндокринолога, гастроэнтеролога или иммунолога. Кроме того, что врач может назначить лечение, необходимо придерживаться прописанной диеты. В основном разрешается есть паровую/варенную рыбу, мясо и овощи. Также, не стоит забывать и о крупах, бобовых и кисломолочных продуктах.Эксперт акцентирует внимание на том, что несбалансированный рацион может повлечь за собой изменения кожного сала, когда оно становится тягучим и плотным. В следствии чего под кожей могут образоваться узлы, которые со временем могут превратиться в прыщи. Поэтому, лучше заменить газировку, торты и пирожные на овощи, рыбу, орехи и зелень.