Эти продукты улучшают состояние почек

Что очищает этот орган.Во время расцвета фармоиндустрии, с большим количеством всевозможных препаратов на рынке, мы подчас забываем о простых продуктах, которые могут помочь нам в профилактике многих болезней, в том числе связанных с почками.Как говорят специалисты, если добавить в ежедневный рацион некоторые овощи, то можно снизить риск возникновения болезней почек. В первую очередь, речь идет о капусте. Этот полезный продукт содержит фитохимические элементы, которые помогают выводить токсины из организма человека.Для профилактики заболеваний, связанных с почками, также подойдет спаржа. Кроме всего прочего, в ней содержится огромное количество витаминов А и C.Нельзя не сказать и о луке, о полезных свойствах которого говорят давно. Он богат флавоноидами и кверцетином и также помогает выводить из почек вредные и токсичные вещества.Напомним, что западные ученые также посоветовали использовать лук на пару с чесноком для профилактики такого страшного заболевания как рак груди.Кроме того, если вы хотите поддерживать здоровье своих почек и организма в целом, то специалисты рекомендуют отказаться от употребления алкогольных напитков, сладостей и фаст-фуд.