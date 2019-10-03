Врачи рассказали, какая еда поможет уснуть быстрее

Что можно есть на ночь.Конечно, на ночь есть не стоит. Но за несколько часов до того, как отправиться в объятия Морфея, лучше съесть что-то из этих полезных продуктов для сна. Они улучшат качество вашего отдыха.Вы, наверняка, слышали, что есть перед сном вредно и для здоровья, и для фигуры. Но есть некоторые полезные продукты, которые помогают быстрее уснуть и лучше отдыхать. Прямо перед сном есть их не стоит иначе организм вместо того, чтобы отдыхать будет переваривать пищу. Однако добавьте их в свой ужин, и бессонница перестанет вас волновать.МолокоДело не только в детских ассоциациях, хотя психологи говорят, что они тоже играют роль, но и в полезных свойствах самого продукта. Теплое молоко (как и другие молочные продукты) содержат высокий уровень кальция. Этот микроэлемент помогает усваиваться аминокислоте триптофану, а также способствует выработке мелатонина, «гормона сна». Помимо этого, кальций избавляет от мышечных болей.Ромашковый чайЭто средство есть во всех списках от бессонницы. И не просто так: ромашка известна своими седативными свойствами. Чашка теплого ромашкового отвара или чая поднимает уровень глицина, что успокаивает нервы, мягко снимает мышечные боли и напряжение.БананыКонечно, нельзя есть фрукты после 14:00. Но бананы — особый случай. Во-первых, они лучше всех остальных фруктов утоляют аппетит. Во-вторых, бананы содержат калий и магний, которые способствуют восстановлению мышц. В-третьих, полезные нутриенты в бананах стабилизируют уровни серотонина и мелатонина, что позволяет мозгу расслабиться и настроиться на сон.Лосось и тунецЖирная морская рыба, особенно лосось и тунец, богаты витамином В6, который способствует выработке мелатонина и серотонина. К тому же, рыба — лучший вариант для ужина. Она богата белком, который помогает мышца восстанавливаться во время сна.Вишни и вишневый сок (без сахара и добавок)По данным исследований, проведенным университетами Рочестера и Пенсильвании, стакан вишневого сока перед сном, как и стакан теплого молока, помогает организму настроиться на сон. Дело в том, что в вишнях содержатся соединения, которые повышают уровень мелатонина в организме.МедУченые согласны, что стакан теплого молока с медом помогает уснуть. С молоком мы уже разобрались, но чем полезен мед для улучшения сна? Дело в натуральном сахаре, который содержится в этом продукте. Мед повышает уровень инсулина и способствует тому, что триптофан быстрее вступает во взаимодействие с мозгом. Чайная ложка меда с теплым молоком или ромашковым чаем перед сном позволит усилить быстрее: успокаивающий эффект напитка быстро проявится.МиндальМиндаль богат не только полезными жирными кислотами, но и магнием. Этот микроэлемент помогает быстрее и крепче уснуть. Кроме того, миндаль очень питательный продукт и лучше съесть на ночь его, чем шоколадку или печенье.Грецкие орехиГрецкие орехи являются одним из лучших источников триптофана, аминокислоты, которая способствует выработке серотонина и мелатонина. Благодаря последним улучшается качество сна. Эти гормоны отвечают за наши циркадные ритмы и чувство времени. Если их уровень в норме, мы вовремя засыпаем и хорошо отдыхаем во время сна.