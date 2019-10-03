Когда пить антибиотики, а когда нет — рассказали врачи

Температура, насморк, кашель и даже головная боль: при этих симптомах большинство начинает самоназначенный курс антибиотиков.Никаких результатов это, скорее всего, не принесет. Более того, вы рискуете заполучить развитие бактерий, уже получивших устойчивость к лекарствам.Вот пять распространенных болезней, при которых ни в коем случае нельзя прибегать к антибиотикам.Больное горлоЧаше всего, боль в горле бывает вызвана ангиной — вирусной инфекцией, против которой антибиотики просто не эффективны. Многие люди, по какой-то причине, думают иначе и начинают курс совершенно бесполезного лекарства, игнорируя правильное лечение.Острый бронхитПротивный, отрывистый кашель также не является причиной переходить на антибиотики, даже если он продолжается уже неделю подряд. Здесь часто ошибаются сами врачи, назначающие лечение от вирусной инфекции в тех случаях, когда ее нет и в помине.ПрофилактикаОчень распространенный на постсоветском пространстве метод профилактического приема антибиотиков не работает. Антибиотики просто не имеют никакого профилактического эффекта. Такая практика может даже привести к очередным проблемам. У того же гриппа часто возникает осложнение в виде бронхита: если вы начали принимать антибиотики до этого, то осложнение все равно разовьется, но в основе его будет лежать микроб уже выработает нечувствительность к антибиотику.СинуситЕжегодно десятки тысяч людей сталкиваются с очень неприятным заболеванием: длительный насморк часто приводит к воспалению носового прохода, или синуситу. В большинстве случаев развитие этой болезни происходит из-за вируса, а 83% больных все равно получают назначение антибиотиков.Зубная больВопреки распространенному мнению, бактерии очень редко вызывают воспаление зубного нерва. Именно поэтому самолечение антибиотиками не приводит ни к каким положительным результатам. Но врачи часто назначают антибиотики просто так, на всякий случай: это помогает избежать опасности последующего гнойного заражения области вокруг зуба.