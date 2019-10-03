Врачи рассказали, какие витамины нужно есть после 40 лет

Старение для организма ассоциируется с потерей витаминов и микроэлементов.Специалисты рассказали о том, какие витамины и микроэлементы должны восполняться в нем после 40 лет.Кальций. Уже в возрасте после 25 лет ежедневная норма кальция должна составлять не менее 800 мг. Великолепными источниками кальция являются брокколи, спаржа, цветная капуста, бобы, орехи, твердый сыр, нежирный творог.Особенно тщательно нужно следить за потреблением кальция женщинам: их организм после наступления менопаузы теряет его с ускоренной быстротой.Коэнзим Q10. Вещество Q10 действует как мощный антиоксидант, не позволяя свободным радикалам разрушать клетки организма, активизируя таким образом механизмы развития старческих болезней — атеросклероза, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний. Уровень коэнзима, вырабатываемого в печени, падает со старением. Восполнить его помогают мясо, молоко, бобовые, соя, яйца, шпинат, арахис.Омега-3. Съедая всего одну чайную ложку льняного масла в день, можно восполнить ежедневную потребность организма в Омега-3. Данный вид жирных кислот снижает артериальное давление и защищает клетки от интенсивного процесса старения.Витамин Е. Этот антиоксидант также борется со свободными радикалами, которые способствуют клеточному старению. После 40 лет нужно регулярно употреблять больше орехов, семечек, цельнозернового хлеба.Селен. Этот микроэлемент эффективно укрепляет иммунитет, усиливая защиту организма от развития опухолей. Селена много в тунце, чесноке, бразильских орехах, подсолнечных семечках.