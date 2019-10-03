Список продуктов, которые нужно избегать при акне
Чтобы улучшить состояние кожи, нужно следовать нескольким правилам.
Появление акне на вашем лице зависит на 25% от питания, остальные 75% зависят от состояния гормонов, стресса, полноценности сна и конечно, ухода за кожей. Но следить за своим рационом нужно обязательно.
Список продуктов, которые нужно избегать:
молочные продукты
белый хлеб
рис
манная крупа
пшено
консервированные продукты
алкогольные напитки
острые специи и приправы
соусы, майонез, кетчуп
пакетированные фруктовые соки
фастфуд (бургеры, гамбургеры, картофель фри
блюда, приготовленные на рафинированном масле (картофель, мясо, овощи)
жареные орехи (избыток орехов в рационе)
фастфуд (бургеры, гамбургеры, картофель фри)
блюда, приготовленные на рафинированном масле (картофель, мясо, овощи)
жареные орехи (избыток орехов в рационе)
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