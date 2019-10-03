Список продуктов, которые нужно избегать при акне

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Если на вашем лице стали появляться акне, ваш рацион должен состоять из овощей и фруктов.Чтобы улучшить состояние кожи, нужно следовать нескольким правилам.Появление акне на вашем лице зависит на 25% от питания, остальные 75% зависят от состояния гормонов, стресса, полноценности сна и конечно, ухода за кожей. Но следить за своим рационом нужно обязательно.Список продуктов, которые нужно избегать:молочные продуктыбелый хлебрисманная крупапшеноконсервированные продуктыалкогольные напиткиострые специи и приправысоусы, майонез, кетчуппакетированные фруктовые сокифастфуд (бургеры, гамбургеры, картофель фриблюда, приготовленные на рафинированном масле (картофель, мясо, овощи)жареные орехи (избыток орехов в рационе)фастфуд (бургеры, гамбургеры, картофель фри)блюда, приготовленные на рафинированном масле (картофель, мясо, овощи)жареные орехи (избыток орехов в рационе)