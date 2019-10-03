Врачи сообщили, какие лекарства и продукты помогают от изжоги

Как быстро остановить боль.Ощущение жара или жжения, появляющееся в верхней части живота, грудине или даже в области шеи, знакомо большинству из нас.Причина — изжога, которой страдает до 60% взрослого населения нашей страны. Как избавиться от этого заболевания медицинскими средствами и средствами народной медицины? И что можно делать, чтобы изжога больше не вернулась.Причин изжоги несколько. Чаще всего к ней приводит заброс в пищевод желчи с ферментами из двенадцатиперстной кишки, желудочного сока и просто содержимого желудка. Происходит это из-за явления, которое называется рефлюкс: неполное смыкание сфинтера, разделяющего пищевод и желудок.Лекарства от изжогиАнтациды. Содержащие соль магния, алюминия, кальция, которые являются нейтрализаторами соляной кислоты, раздражающей пищевод.Алгинаты. Образуют гелевый барьер, попадая в желудок, который уменьшает рефлюкс.Антисекреторные лекарства. Уменьшают секрецию соляной кислоты в желудке.Прокинетики. Раздражают пищевод, заставляют его активно сокращаться и увеличивают тонус сфинктера, стимулируют прохождение пищи.Народные средства при изжогеМолоко. Пожалуй, самый известный и простой способ избавиться от изжоги — выпить стакан молока. Оно нейтрализует кислоту и обволакивает желудок.Сода. А точнее, ее раствор, примерно чайная ложка на стакан теплой воды. Эффект мгновенный, но недолгий, так как сода провоцирует образование углекислоты, которая растягивает желудок и стимулирует рефлюкс. Регулярно принимать содовый раствор не рекомендуется врачами, так как он нарушает водно-колевой баланс организма.Картофель. Этот овощ отлично помогает при приступе изжоги. Можете просто разжевать сырые кусочки, пить свежевыжатый сок или даже отвар от картофеля.Настой мяты. А это часто рекомендуемое стредство не поможет, а только навредит! Она расслабляет сфинктер между пищеводом и желудком и стимулирует перистальтику, что приведет к усилению выброса соляной кислоты. Пусть вас не обманет ее освежающий вкус, от изжоги он не поможет!Профилактика изжогиЧтобы предотвратить изжогу, следует не забывать о простых методах профилактики этого неприятного явления:не наклоняйтесь после еды;не ложитесь сразу после приема пищи;спите на высокой подушке;избавьтесь от тесной одежды, особенно, корсетов;не переедайте;воздержитесь от слишком холодной или горячей еды;ешьте за 3 часа до сна;минимизируйте количество кислых продуктов в рационе.Изжога — это последствие выброса соляной кислоты в пищевод. Обычно чувство жжения в горле и за грудиной возникает из-за неправильного питания, злоупотребления алкоголем и курения, туго перетянутого ремня или во время беременности.