Дерматолог объяснил, как часто можно пользоваться дезодорантом

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Нельзя делать это каждый день.Если ежедневно использовать дезодорант на протяжении длительного времени, это лишь поспособствует тому, что потоотделение станет более агрессивным, об этом сообщил врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.По словам Едемского, пользоваться дезодорантом ежедневно не нужно. Врач пояснил, что длительное ежедневное применение дезодоранта блокирует размножение бактерий. В результате микроорганизмы начинают вырабатывать механизмы приспособления, эволюционируют и становятся более агрессивными.Понять, что это уже случилось, просто. Нужно на короткое время прекратить пользоваться дезодорантом. У пота, который появляется в этот период, можно заметить более интенсивный неприятный запах.По словам врача, дезодорант следует использовать «интервально», чередуя периоды его применения с периодами без использования средства. В противном случае бактерии адаптируются к продукту, каким бы хорошим и натуральным он не был.Также Алексей Едемский прокомментировал утверждение о том, что антиперспиранты из-за входящих в их состав солей алюминия могут провоцировать рак груди и болезнь Альцгеймера.«Нет никакой доказательной базы, подтверждающей их реальную опасность. Чтобы у вас развился рак, нужно не просто мазаться антиперспирантом, а есть его», — отметил врач.