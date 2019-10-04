Дерматолог объяснил, как часто можно пользоваться дезодорантом

Нельзя делать это каждый день.

Если ежедневно использовать дезодорант на протяжении длительного времени, это лишь поспособствует тому, что потоотделение станет более агрессивным, об этом сообщил врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.

По словам Едемского, пользоваться дезодорантом ежедневно не нужно. Врач пояснил, что длительное ежедневное применение дезодоранта блокирует размножение бактерий. В результате микроорганизмы начинают вырабатывать механизмы приспособления, эволюционируют и становятся более агрессивными.

Понять, что это уже случилось, просто. Нужно на короткое время прекратить пользоваться дезодорантом. У пота, который появляется в этот период, можно заметить более интенсивный неприятный запах.

По словам врача, дезодорант следует использовать «интервально», чередуя периоды его применения с периодами без использования средства. В противном случае бактерии адаптируются к продукту, каким бы хорошим и натуральным он не был.

Также Алексей Едемский прокомментировал утверждение о том, что антиперспиранты из-за входящих в их состав солей алюминия могут провоцировать рак груди и болезнь Альцгеймера.«Нет никакой доказательной базы, подтверждающей их реальную опасность. Чтобы у вас развился рак, нужно не просто мазаться антиперспирантом, а есть его», — отметил врач.
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Добавил klava в категорию Дерматология

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