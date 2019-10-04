Диетологи рассказали, что останавливает процесс похудения

Чем опасна фруктоза.

Исследователи из Диабетического центра Джослина пришли к выводу о вреде большого количества фруктозы.

По словам американских учёных, моносахарид негативно влияет на работу печени и останавливает процесс жиросжигания.

Исследователи утверждают, что в результате попадания в организм большого количества фруктозы печень «оставляет» жир. Подобное происходит при потреблении жирной пищи. При этом аналогичный уровень глюкозы приводит к ускорению обмена веществ.

В ходе исследования американские специалисты контролировали работу фермента CPT1a, отвечающего за сжигание жира. Результаты показали, что уровень фермента снижался, если в рационе содержалось много фруктозы.

В итоге руководитель исследования профессор Рональд Кан сделал главный вывод эксперимента: высокое содержание моносахарида опасно для здоровья и приводит к набору лишнего веса.
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