Диетологи рассказали, что останавливает процесс похудения

Чем опасна фруктоза.Исследователи из Диабетического центра Джослина пришли к выводу о вреде большого количества фруктозы.По словам американских учёных, моносахарид негативно влияет на работу печени и останавливает процесс жиросжигания.Исследователи утверждают, что в результате попадания в организм большого количества фруктозы печень «оставляет» жир. Подобное происходит при потреблении жирной пищи. При этом аналогичный уровень глюкозы приводит к ускорению обмена веществ.В ходе исследования американские специалисты контролировали работу фермента CPT1a, отвечающего за сжигание жира. Результаты показали, что уровень фермента снижался, если в рационе содержалось много фруктозы.В итоге руководитель исследования профессор Рональд Кан сделал главный вывод эксперимента: высокое содержание моносахарида опасно для здоровья и приводит к набору лишнего веса.