Как избавиться от прыщей без лекарств: советы дерматологов

Природная мазь сужает поры и убивает гнойные акне.При первых осенних похолоданиях у подростков и взрослых людей начинают вскакивать прыщи. Неприятные вздутия на коже портят внешний вид, зудят и оставляют шрамы при осложнении, а потому с ними надо бороться в зачаточном состоянии. Чтобы не жечь тело спиртовыми лосьонами и не доводить его до шелушения, дерматологом Ириной Лисиной озвучен рецепт для мраморной кожи.Эксперт по чистоте считает, что для борьбы с акне достаточно использовать орехи и растительное масло. Рецептура, предложенная дерматологом, подходит для любых типов кожи, а помимо устранения сыпи она также сглаживает морщины. Для создания маски понадобятся грецкие орехи и оливковое масло.Несмотря на то, что масло жирное, протёртые им поры наоборот сужаются. Это достигается за счёт витаминов E и A, дающих эластичность и продлевающих молодость. Коже берет только нужный для неё объём, а это значит, что много масла не нужно. Оливковое масло не забивает поры, очищает кожу от вредных частиц и задерживает в ней влагу, избавляя от сухости.Вторым важным компонентом является орех. Все типы орехов являются носителями селена, вещества отвечающего за сохранение и здоровье кожи. Перетертые орехи, смешанные с маслом, попадают в кожу и отдают полезное вещество. Селен, в свою очередь убивает прыщи и заживляет раны, не оставляя следов и шрамов. Также в орехах содержатся омега-3 масла, придающие коже гладкость и «мраморность».Среди дерматологов ходит фраза: «орех в масле — прыщи угасли» и похоже, что она правдива. Так, как в России наиболее дешевы грецкие орехи, то их использование будет наиболее практичным и эффективным. Оливковое масло можно заменить на подсолнечное, но тогда скорость лечения упадёт. В трудных случаях, когда прыщи сильно воспалены, используют мускатный орех, обладающим сильными противовоспалительными свойствами.Ирина Лисина отмечает, что рецепт также принимают внутрь, и тогда полезные вещества из орехов и масла лечат не только прыщи, но и причину их возникновения. Дерматолог рекомендует не заниматься самолечением и обращаться к лечащему врачу за консультацией.