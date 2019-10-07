Эксперты назвали ранние признаки деменции

В пожилом возрасте обязательно необходимо заниматься какой-либо интеллектуальной деятельностью.

Исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, обозначили первые симптомы надвигающейся деменции.

К ранним признакам старческого слабоумия относятся:

нарушения памяти;
изменение поведения, апатия;
предъявление странных обвинений близким.

Чтобы не стать жертвой деменции, в пожилом возрасте обязательно необходимо заниматься какой-либо интеллектуальной деятельностью, говорится в процитированной публикации.
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Добавил kolonka в категорию Неврология

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