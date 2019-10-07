Эксперты назвали ранние признаки деменции
Исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, обозначили первые симптомы надвигающейся деменции.
К ранним признакам старческого слабоумия относятся:
нарушения памяти;
изменение поведения, апатия;
предъявление странных обвинений близким.
Чтобы не стать жертвой деменции, в пожилом возрасте обязательно необходимо заниматься какой-либо интеллектуальной деятельностью, говорится в процитированной публикации.
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Добавил kolonka в категорию Неврология
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