Эксперты назвали ранние признаки деменции

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В пожилом возрасте обязательно необходимо заниматься какой-либо интеллектуальной деятельностью.Исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, обозначили первые симптомы надвигающейся деменции.К ранним признакам старческого слабоумия относятся:нарушения памяти;изменение поведения, апатия;предъявление странных обвинений близким.Чтобы не стать жертвой деменции, в пожилом возрасте обязательно необходимо заниматься какой-либо интеллектуальной деятельностью, говорится в процитированной публикации.