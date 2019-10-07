Названы сладости, помогающие быстро похудеть

Огромное количество всевозможных диет требуют не только недюжинной силы воли, но и грозят опасными изменениями в организме.Поэтому ученые открывают все новые и новые методы борьбы с лишним весом.Одним из таких способов похудения, согласно нового исследования, является употребление в пищу продуктов — сжигателей жира, а именно меда. Говорят, его нужно добавить в теплую воду и принимать получившийся напиток каждое утро.Во-первых, мед полезен хотя бы тем, что он способен заменить сахар, который, как известно, наносит много вреда здоровью человека. Замена сахара медом не влияет на вкусовые качества продуктов, при этом уровень глюкозы в крови уменьшается.Во-вторых, по мнению специалистов, мед предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Известно, что он способствует быстрому расщеплению жиров, а следовательно, и снижению веса и нагрузки на сердце. Кроме того, регулярное употребление меда в разумных количествах приводит к нормализации холестерина, а если сочетать его с лимоном и имбирем, то мед становится еще и незаменимым продуктом для поддержания иммунитета.