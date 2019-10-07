Ученые доказали эффективность траволечения

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Ученые подчеркнули, что фармацевтические препараты не могут активировать калиевые каналы.Калифорнийские ученые применили научные методы, чтобы доказать эффективность лечения травами.Поначалу специалисты относились скептически к такому методу, но, как показали последние научные эксперименты, травы действительно обладают оздоровительным эффектом.Эксперты выбрали несколько растений, в числе которых лаванда, ромашка и фенхель, — им приписывают гипотензивный эффект (способность снижать артериальное давление). Выяснилось, что растения активизируют определенный калиевый канал KCNQ5 в кровеносных сосудах. За счет этого сосуды расслабляются, и давление нормализуется.Ученые подчеркнули, что фармацевтические препараты не могут активировать калиевые каналы, поскольку работают другим способом. Очевидно, разработка новых лекарств, нацеленных на KCNQ5, поможет не только пациентам, страдающим от гипертонии, но и тем, кого поразила энцефалопатия.