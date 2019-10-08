5 простых способов не заболеть в холодную ветреную погоду

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Отопление только-только включили, и температура на улице все ниже и ниже. А чихающих в общественном транспорте все больше и больше. Терапевты уже регистрируют наплыв простывших. А ведь холодная осень только начинается!Вместе с иммунологами и терапевтами разбираемся, как помочь себе, чтобы не простыть или не подхватить вирус от чихающего коллеги.Вирус со скоростью автомобиля. Известно ли вам, что когда мы чихаем, скорость потока воздуха из легких может достигать 100 км/ч. И в этот момент примерно 100 000 микроорганизмов разлетаются на расстояние до 4 метров!Можно было бы изумленно покачать головой и забыть, если бы не холодная осень. Ведь каждый день мы сталкиваемся с чихающими людьми в общественном транспорте. И, увы, мало кто из них прикрывает рот и нос платком. А это означает, что заразиться может практически каждый. Причем респираторных инфекций - масса. По данным иммунологов, в сезон циркулирует около 200 разновидностей возбудителей простуды и ОРВИ. А значит чихающий щедро раздает нам всем эти скоростные вирусы. А их, вирусов ОРВИ и гриппа в мире - больше 120 тысяч видов.Как же эффективно защищаться от сезонных инфекций? Мы узнали пять действенных способов не заболеть.1. Эфирные масла в помощь– Самый эффективный способ поддержать иммунитет – закаливание организма, – говорит врач-терапевт Ирина Бабушкина. – Но сейчас начинать уже поздно, ведь лучшее время для этого – лето. Сейчас важно сделать прививку от гриппа – она защитит вас от вируса гриппа и опасных осложнений. Но, к сожалению, не убережет от обычных респираторных инфекций. Поэтому в простудный сезон мы рекомендуем смазывать себе и детям нос оксолиновой мазью или маслом чайного дерева – они создают барьер для вирусов.А вот уповать на чеснок в мешочке, который нужно повесить на грудь, не стоит. По словам врача-иммунолога Алексея Жемчугова, эфирные пары чеснока воздействуют на окружающие вирусы недолго, буквально в первые пять-десять минут. Потом остается лишь неприятный запах. Куда полезнее и приятнее использовать эфирные масла. Тем более, что сейчас продаются уже готовые композиции эфирных масел, защищающие от вирусов ОРВИ и гриппа. Подобран правильный состав, который, испаряясь, создаст вокруг вас нечто вроде непроницаемого для вирусов барьера.2. Теплые ноги - залог здоровьяЕсли промочили ноги, дома обязательно сделайте горячую ванночку: быстро согретые ноги – залог вашего хорошего самочувствия на следующий день. Постарайтесь, чтобы ноги не мерзли и на работе. Если есть возможность, разотрите их согревающими гелями, чтобы нормализовать терморегуляцию. Тогда простуда будет не страшна.3. Эфирное масло - от заложенности носаЕсли чувствуете, что начинает закладывать нос – не спешите пользоваться сосудосуживающими каплями. Терапевты предупреждают: чрезмерное увлечение ими способно не только спровоцировать сухость слизистой, но вызвать привыкание. Многие любители капель становятся в буквальном смысле слова зависимыми от сосудосуживающих средств.Облегчить дыхание поможет эфирное масло мяты и левоментол. Просто вдыхайте их аромат.4. На работе - горячий чайСогревать нужно не только снаружи, но и изнутри. И вовсе не алкоголем, как вы сейчас подумали. А теплыми бодрящими напитками – травяными чаями и настоями с укрепляющим и противовоспалительным эффектом.Заварите на работе смесь полезных трав и плодов (например, шиповник, смородину, малину), немного остудите, добавьте ложечку меда – вот и готов полезный профилактический напиток.5. Мед - от першения в горлеЕсли чувствуете, что не только нос заложило, но и в горле начало неприятно першить, помогут пастилки с растительными экстрактами и медом, которые продаются в аптеках. Также можно просто подержать во рту чайную ложку меда, пока целебное вещество не растворится. По словам опытных пчеловодов, хороший, правильный лечебный мед должен вызвать покашливание - так на слизистую воздействуют дезинфицирующие вещества из меда.А если проделать эту нехитрую процедуру на ночь, то мед поможет еще и успокоиться, навеет приятные сны. А хороший сон – лучшее средство от любой болезни.