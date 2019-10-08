Эта ягода может снизить повышенное артериальное давление
По словам медиков, финики нужно отделить от косточки и смешать с медом. Употребляя эту сладкую смесь хотя бы по одной столовой ложке каждый день, вы сможете добиться снижения артериального давления.
Обычно повышенное артериальное давление является сопутствующим старению заболеванием. В финиках содержится высокое количество триптофана, который замедляет процессы старения, а также в целом укрепляет нервную систему организма.
Также известно, что комбинация фиников с медом содержит большое количество антиоксидантов, которые помогут нашему организму предотвратить любые повреждения клеток. С помощью антиоксидантов, вы будете чувствовать себя бодрыми.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил kruzka в категорию Кардиология
Добавить комментарий