4 простых способа против секущихся кончиков
Посеченные кончики — знакомая многим, а особенно обладательницам длинных волос проблема. Регулярное использование питательных масок поможет не только предотвратить появление секущихся кончиков, но и оздоровить волосы по всей длине.
Эксперты нашли 4 действенные маски, которые спасут ваши волосы от сечения.
Ореховая маска
Ингредиенты:
20 г сырых орехов
1 ч. л. оливкового масла
Приготовление:
Раздробите орехи в пудру с помощью блендера или кофемолки.
Перемешайте орехи с оливковым маслом.
Применение:
Нанесите маску на кончики волос и оставьте на 20–30 минут.
Смойте маску водой.
Медово-яичная маска
Ингредиенты:
1 яичный желток
1 ч. л. меда
2 ст. л. оливкового масла
Приготовление:
Разотрите желток с медом, добавьте оливковое масло.
Применение:
Нанесите маску на волосы по всей длине.
Массирующими движениями втирайте маску в корни волос в течение 3–5 мин.
Сверните волосы в пучок, наденьте шапочку и накройте голову полотенцем.
Смойте маску теплой водой через 30 мин.
Целебная зеленая маска
Ингредиенты:
25 г бесцветной хны
1 ч. л. оливкового масла
Приготовление:
Залейте хну кипятком в пропорции 1:3, добавьте оливковое масло, тщательно перемешайте.
Смесь должна настаиваться в течение 15 мин.
Применение:
Нанесите маску по всей длине волос и оставьте на 30 мин.
Смойте водой без использования шампуня.
Маска на основе кефира
Ингредиенты:
100 мл кефира
1 яичный желток
1 ст. л. лимонного сока
Приготовление:
Добавьте яичный желток и лимонный сок к кефиру.
Хорошо перемешайте полученную смесь.
Применение:
Нанесите маску по всей длине волос, тщательно пропитав кончики.
Сверните волосы в пучок, наденьте шапочку и накройте голову полотенцем.
Смойте шампунем через 30–40 мин.
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