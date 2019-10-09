4 простых способа против секущихся кончиков

Чтобы волосы были, как в рекламе.Посеченные кончики — знакомая многим, а особенно обладательницам длинных волос проблема. Регулярное использование питательных масок поможет не только предотвратить появление секущихся кончиков, но и оздоровить волосы по всей длине.Эксперты нашли 4 действенные маски, которые спасут ваши волосы от сечения.Ореховая маскаИнгредиенты:20 г сырых орехов1 ч. л. оливкового маслаПриготовление:Раздробите орехи в пудру с помощью блендера или кофемолки.Перемешайте орехи с оливковым маслом.Применение:Нанесите маску на кончики волос и оставьте на 20–30 минут.Смойте маску водой.Медово-яичная маскаИнгредиенты:1 яичный желток1 ч. л. меда2 ст. л. оливкового маслаПриготовление:Разотрите желток с медом, добавьте оливковое масло.Применение:Нанесите маску на волосы по всей длине.Массирующими движениями втирайте маску в корни волос в течение 3–5 мин.Сверните волосы в пучок, наденьте шапочку и накройте голову полотенцем.Смойте маску теплой водой через 30 мин.Целебная зеленая маскаИнгредиенты:25 г бесцветной хны1 ч. л. оливкового маслаПриготовление:Залейте хну кипятком в пропорции 1:3, добавьте оливковое масло, тщательно перемешайте.Смесь должна настаиваться в течение 15 мин.Применение:Нанесите маску по всей длине волос и оставьте на 30 мин.Смойте водой без использования шампуня.Маска на основе кефираИнгредиенты:100 мл кефира1 яичный желток1 ст. л. лимонного сокаПриготовление:Добавьте яичный желток и лимонный сок к кефиру.Хорошо перемешайте полученную смесь.Применение:Нанесите маску по всей длине волос, тщательно пропитав кончики.Сверните волосы в пучок, наденьте шапочку и накройте голову полотенцем.Смойте шампунем через 30–40 мин.