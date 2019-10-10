Эффективные способы очищения артерий от холестерина
Атеросклероз является достаточно распространенным хроническим заболеванием, характеризующимся собственным прогрессированием. Атеросклероз, симптомы которого проявляются на фоне поражения средних и крупных артерий из-за накопления холестерина в них (что определяет причину возникновения этого заболевания), становится причиной нарушения кровообращения и ряда серьезных рисков, этим нарушением провоцируемых.
Для профилактики и лечения атеросклероза можно успешно применять натуральные средства на основе лекарственных трав.
Рецепт 1
Ингредиенты: трава руты – 15 г, листья боярышника – 25 г, цветки боярышника – 25 г, корень валерианы – 10 г.
Приготовление и применение
Полную столовую ложку смеси настоять на стакане холодной воды в течение 3 часов. Варить 4 минуты, выдержать 15 минут. Выпивать по стакану в день.
Рецепт 2
Одну столовую ложку измельченных плодов или цветков боярышника кроваво-красного заливают стаканом водки, настаивают в закрытом сосуде 7 дней, процеживают и разбавляют кипяченой водой, принимают по 20 – 30 капель 3 – 4 раза в день до еды.
Рецепт 3
Можно пользоваться также настоем плодов боярышника кроваво-красного. Для этого столовую ложку плодов заваривают в закрытом стакане кипятка, настаивают на горячей плите 2 часа, процеживают и принимают по 3 – 4 ст. л. 3 – 4 раза в день.
Рецепт 4
Ингредиенты: трава клевера лугового – 40 г.
Приготовление и применение
Настоять в 0,5 л 40%-ного спирта 10 дней. Принимать перед обедом или перед сном по 20 мл.
Рецепт 5
Ингредиенты: крапива двудомная – 10 г, трава тысячелистника – 10 г.
Приготовление и применение
Полную столовую ложку смеси сварить в 0,5 л воды (10 минут) и принимать по 0,5 стакана на ночь при атеросклерозе и для улучшения обмена веществ.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил klava в категорию Кардиология
Добавить комментарий