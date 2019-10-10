Эффективные способы очищения артерий от холестерина

5 натуральных средств для лечения и профилактики атеросклероза.Атеросклероз является достаточно распространенным хроническим заболеванием, характеризующимся собственным прогрессированием. Атеросклероз, симптомы которого проявляются на фоне поражения средних и крупных артерий из-за накопления холестерина в них (что определяет причину возникновения этого заболевания), становится причиной нарушения кровообращения и ряда серьезных рисков, этим нарушением провоцируемых.Для профилактики и лечения атеросклероза можно успешно применять натуральные средства на основе лекарственных трав.Рецепт 1Ингредиенты: трава руты – 15 г, листья боярышника – 25 г, цветки боярышника – 25 г, корень валерианы – 10 г.Приготовление и применениеПолную столовую ложку смеси настоять на стакане холодной воды в течение 3 часов. Варить 4 минуты, выдержать 15 минут. Выпивать по стакану в день.Рецепт 2Одну столовую ложку измельченных плодов или цветков боярышника кроваво-красного заливают стаканом водки, настаивают в закрытом сосуде 7 дней, процеживают и разбавляют кипяченой водой, принимают по 20 – 30 капель 3 – 4 раза в день до еды.Рецепт 3Можно пользоваться также настоем плодов боярышника кроваво-красного. Для этого столовую ложку плодов заваривают в закрытом стакане кипятка, настаивают на горячей плите 2 часа, процеживают и принимают по 3 – 4 ст. л. 3 – 4 раза в день.Рецепт 4Ингредиенты: трава клевера лугового – 40 г.Приготовление и применениеНастоять в 0,5 л 40%-ного спирта 10 дней. Принимать перед обедом или перед сном по 20 мл.Рецепт 5Ингредиенты: крапива двудомная – 10 г, трава тысячелистника – 10 г.Приготовление и применениеПолную столовую ложку смеси сварить в 0,5 л воды (10 минут) и принимать по 0,5 стакана на ночь при атеросклерозе и для улучшения обмена веществ.