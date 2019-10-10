Почему кофе по утрам приносит пользу: 7 причин

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Кофе избавляет от депрессии .Кофе не только прекрасно бодрит, но и полезно для здоровья. Ученые уже несколько десятилетий изучают этот напиток и никто однозначно не запрещает его использовать, а наоборот.В целом в кофе очень много полезных свойств, которыми спешим поделиться с вами.Кофе полезно для головы. В частности повышает работоспособность, снимает усталость и стимулирует умственную деятельность. Однако натощак кофе пить нельзя, поскольку в этом случае он действует наоборот.Кофе помогает похудеть. Ученые из Китая пришли к выводу, что кофеин снижает аппетит и провоцирует более активный расход энергии.Кофе снижает риск развития диабета 2 типа. По данным исследований, каждая чашка кофе в день снижает риск развития диабета на 7%.Кофе снижает шанс развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. Те, кто регулярно употребляют кофе, имеют на 60% меньше шансов заболеть этими болезнями.Кофе замечательный антидепрессант. Только 2 чашки кофе в день могут в три раза уменьшить риск возникновения депрессии. Те, кто часто пьют кофе, более уверены в себе и не страдают заниженной самооценкой.Кофе улучшает потенцию. Врачи утверждают, что в небольших количествах кофе улучшает у мужчин сперматогенез и потенцию. Также кофе хорошо влияет на сексуальную активность женщин после 50 лет.Кофе полезен для печени. Этот орган очень уязвим к алкоголю и фруктозе и злоупотребления ими приводит к циррозу. Доказано, что кофе снижает риск развития этого заболевания на 80%. К тому же кофе снижает риск возникновения рака печени на 40%.