Семь продуктов для нормализации работы кишечника
Чтобы улучшить свое пищеварение вовсе не обязательно тратить тысячи гривен на импортную здоровую пищу. Некоторые полезные продукты стоят буквально копейки.
Диетологи выделяют такую группу продуктов, как суперфуды. Этим термином называют это продукты с высокой концентрацией полезных веществ. В них содержится большое количество витаминов и минералов, защищающих организм от болезней и способствующих долголетию.
Давайте посмотрим на 7 доступных суперфудов, которые могут улучшить пищеварение.
1. Топинамбур
Топинамбур богат естественным пребиотиком инулином и клетчаткой. В клубне топинамбура около 14–19% веса приходится на инулин. Топинамбур — низкокалорийный, однако довольно сытный продукт.
2. Редис
В нем содержатся полисахариды арабионгалактаны, благодаря которым в желудочно-кишечном тракте возникает оптимальная среда для полезных бактерий. Редис — признанный многими поклонниками здорового питания продукт. Он способен насытить не только вас, но микрофлору кишечника.
3. Морковь
Если добавить морковь в салат, то кишечнику это принесет большую пользу. Как и в редисе, в этом корнеплоде содержатся арабиногалактаны, поэтому он является замечательным природным пребиотиком.
4. Чеснок
Он способен повысить иммунитет. Кроме того, часнок — хороший пребиотик, который борется против плохих бактерий. Правда, при употреблении этого продукта придется постоянно чистить зубы.
5. Лук-порей
В нем содержится большое количество клетчатки, флавоноидов, марганца и витамина А, который способствует быстрому восстановлению стенок кишечника.
6. Куркума
Эта распространенная специя и популярная пищевая добавка заслуживает лестных отзывов. В куркуме содержится противовоспалительное вещество, которое положительно влияет на кишечник, поддерживает его микрофлору и улучшает работу мозга.
7. Спаржа
Она богата инулином, который положительно влияет на микрофлору. Кроме того, спаржа способствует желающим похудеть. В ней содержатся вещества, которые восстанавливают стенки кишечника, и магний, необходимый для производства ферментов.
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