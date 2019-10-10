Медики назвали несколько важных советов по уходу за кожей

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ими стоит воспользоваться, если вам за 25.Мягкое очищениеПервое, на что нужно обратить внимание — это очищение. Помни, после 25 очищения кожи должен быть максимально мягким.Косметологи советуют использовать средства для очистки беp SLS и SLeS, а также полностью отказаться от скрабов.Защита от солнцаЗащита кожи от солнца после 25 лет должен стать такой же привычкой, как чистить зубы по утрам. И неважно, собираешься ты на пляж или на работу — кожу нужно защищать. Интересно: чтобы не наносить несколько средств, выбери дневной крем, а также крем для глаз с SPF-фактором.Увлажнения кожиОт увлажнения кожи не деться никуда. И неважно, сколько тебе лет. Помни, качественное увлажнение — это залог молодости. Выбирай кремы с качественными увлажнителями, без содержания минеральных масел и глицерина.Усиленный уходПосле 25 лет, 3 раза в неделю необходимо делать маски для лица. В твоем летнем арсенале должна быть очищающая маска, увлажняющая маска, а также тонизирующие маски.Массаж лицаПосле 25 лет пора задуматься о массаже лица. Именно эта часто ухода сохранит его овал еще долгие годы. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.