Названы продукты, которые не подходят для ужина

Ужин, состоящий из некоторых продуктов, грозит отечностью на утро.Многие замечали, что по утрам появляется отечность, особенно она заметна на лице и пальцах рук. Почему так происходит мало, кто задумывается. Чтобы расставить все точки над «i» медики объяснили, какие продукты и напитки ведут к отечности.Оказывается, вся проблема заключается в том, что в вечернем меню присутствует слишком много соленых или сладких продуктов, а также алкоголя. Соль, сахар и спиртные напитки одинаково задерживают жидкость в организме, поэтому неудивительно, что поужинав соленой рыбкой с картошечкой и салатом, заправленным майонезом, да еще и выпив бокал пива или любого другого алкогольного напитка и закусив десертиком, утром лицо и конечности отекают.Как уже стало понятно, пить спиртное перед сном чревато отеками с утра, не говоря уже о головной боли и ощущении недосыпа. Но какие продукты нельзя есть — вот это вопрос, на который ответили медики.Диетологи назвали все продукты, которых следует избегать на ужин:Десерты, конфеты, шоколад. В общем все, что содержит рафинированный сахар. Если уж так сильно хочется сладкого, тогда съешьте вместо десерта чайную ложку меда, он хотя бы жидкость в организме задерживать не будет, но зато принесет вам пользу.Соленья, колбаса, чипсы, соленые и копченые продукты, магазинные соусы и так далее. Все продукты и блюда, где есть соль, особенно те, в которых вы не знаете, какое количество соли было добавлено, на ужин есть категорически нельзя, иначе отеков не избежать. Кстати, хлебобулочные изделия тоже относятся к этой категории запрещенных продуктов для ужина, потому как в них есть и соль и сахар, а чаще всего данных компонентов больше, чем должно было быть.Диетологи рекомендуют готовить блюда для вечерней трапезы самостоятельно, чтобы вы могли контролировать — сколько и каких ингредиентов добавляете. В таком случае утром у вас не будет отеков и вы почувствуете, что стали хорошо высыпаться.