Боли в спине — способы их предотвращения

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Изучая особенности опорно-двигательного аппарата человека, ученые пришли к выводу, что позвоночник был рассчитан на передвижение с опорой не четыре конечности, тем не менее человек стал прямоходящим.Вертикальное положение тела возлагает на позвоночник очень большую нагрузку, поэтому рано или поздно он начинает изнашиваться, физическая нагрузка объединяет силы с возрастными изменениями.Проявляется изнашивание позвоночника в деградации костных тел позвонков и деградации хрящевых прослоек между ними, образовании сколов от деградированных и высохших поверхностей хрящей и суставов.Ни один человек не может рассчитывать на то, что он никогда не столкнется с болями в спине, однако, не нужно принимать их, как неизбежность. Существует масса способов отсрочить появление болей в спине и справиться с болями, если они уже беспокоят. В силах человека сделать так, чтобы боли в спине беспокоили его как можно реже, а проявления их были менее мучительными.Как предотвратить боли в спине?Самой эффективной и доступной профилактикой болей в спине является спорт. Любые тренировки будут лучше, чем пребывание в состоянии гиподинамии, то есть малоактивном образе жизни и ослаблении мышечной деятельности. Разработаны специализированные комплексы для тренировки мышц спины, но не каждый из них будет эффективным. Дело в том, что прямое положение спины достигается за счет работы множества маленьких глубоко расположенных мышц, проработать и укрепить их очень сложно с технической стороны.Высокую эффективность приносит классическая лечебная физкультура, многие упражнения в ней ориентированы на тренировку мышц, выполняющих поддержку позвоночника. Комплексы для ЛФК составлены очень грамотно, многие из них используются еще со времен Советского Союза, однако, у них есть существенный недостаток. Выполнение таких комплексов достаточно скучно, они не предполагают никакой мотивационной составляющей, поэтому чаще всего люди прибегают к ЛФК только в случае крайней необходимости.Помимо традиционных методик для предотвращения болей в спине существуют еще и альтернативные, к примеру, йога. Классическая йога – это не идеология, а гимнастика, грамотно составленные комплексы для укрепления здоровья. Отлично подойдет хатха-йога, последовательные упражнения в комплексы направлены на поддержание позвоночника. Однако, нужно заметить, что йога помогает укрепить позвоночник, только если ей заняться тогда, когда позвоночник еще здоров.Что делать, если боли в спине уже беспокоят?Если речь идет об острой боли в спине, ее необходимо незамедлительно купировать, это делается при помощи медикаментозного лечения болеутоляющими и противовоспалительными средствами в сочетании с техниками для устранения мышечного спазма – остеопатические и кинезиологические техники, физиотерапия, электротерапия, лазеротерапия и другие. Выбор процедуры определяется врачом в зависимости от тяжести конкретной ситуации. После снятия мышечно-тонического эффекта необходимо закрепить результат, для этого используются процедуры, вызывающие длительную релаксацию, к примеру, массажи или криотерапия.Когда человек вновь может двигаться, не испытывая болей в спине, ему необходимо переходить на этап тренировок мышц спины. Список диагнозов, предполагающий противопоказания к спортивной активности, очень короткий, но во всех остальных ситуациях мера физических нагрузок должна побираться специалистом. Существуют даже такие комплексы упражнений, при помощи которых люди проходят реабилитацию после тяжелых операций и перенесения серьезных травм.Одним из самых эффективных и безопасных видов физической активности является плавание, в воде позвоночник не подвергается такому воздействию, как на суше.Самое главное и необходимое действие человека при возникновении болей в спине – это незамедлительное обращение ко врачу. Объективно оценить ситуацию может только специалист, он составит грамотную программу лечения, включающую в себя снятие спазма, нормализацию кровоснабжения, укрепление мышечного корсета. Боли в спине входят в компетенцию врача-реабилитолога, невролога и ортопеда. Лучшими методами для избавления от болей в спине являются те, что разработаны специалистами из разных отраслей и включают в себя использования разных технологий.