Назван сладкий продукт, помогающий людям с повышенным артериальным давлением

Финики помогут людям с повышенным артериальным давлением. Ученые доказали пользу этого сладкого продукта и рассказали, как его лучше употреблять.В финиках содержится большое количество триптофана, способствующего замедлению процессов старения в организме и укрепляющего нервную систему человека.Наибольшего эффекта от употребления фиников можно добиться, смешав их с медом. Необходимо отделить мякоть фиников от косточки, добавить к ним мед и съедать одну столовую ложку этой смеси ежедневно. Такая комбинация богата антиоксидантами, которые предотвращают повреждение клеток. Также хорошо снижает высокое давление натуральный черный шоколад.Гипертония является серьезным заболеваниям, ведущим к повреждению кровеносных сосудов, что вызывает заболевания сердца, почек и других органов. Высокое кровяное давление может стать причиной инсульта. Специалисты советуют бороться с таким состоянием, включая в свой рацион полезные продукты.