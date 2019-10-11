Назван сладкий продукт, помогающий людям с повышенным артериальным давлением
В финиках содержится большое количество триптофана, способствующего замедлению процессов старения в организме и укрепляющего нервную систему человека.
Наибольшего эффекта от употребления фиников можно добиться, смешав их с медом. Необходимо отделить мякоть фиников от косточки, добавить к ним мед и съедать одну столовую ложку этой смеси ежедневно. Такая комбинация богата антиоксидантами, которые предотвращают повреждение клеток. Также хорошо снижает высокое давление натуральный черный шоколад.
Гипертония является серьезным заболеваниям, ведущим к повреждению кровеносных сосудов, что вызывает заболевания сердца, почек и других органов. Высокое кровяное давление может стать причиной инсульта. Специалисты советуют бороться с таким состоянием, включая в свой рацион полезные продукты.
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