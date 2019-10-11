Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы

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Чтобы ваши зубы всегда были здоровыми, нужно знать как правильно поддерживать чистоту ротовой полости. Микробы нужно удалять не только с зубов, но и с языка, щек.Очень важно не только то, чем мы чистим зубы, но и как. От того, какие движения зубной щеткой мы совершаем зависит то, насколько хорошо мы удалили налет с зубов.Движения зубной щеткой должны быть вертикальными, словно выметать бактерии от десны к режущему краю зуба. Если чистить зубы горизонтальными движениями, мы можем получить так называемый клиновидный дефект.Как правильно чистить зубы:Намочите зубную щетку и выдавите немного пасты (0,5 см или горошина).К самым дальним верхним зубам приложите щетку под углом 450.С внутренней стороны пройтись сметающими движениями сверху-вниз. Таким образом очищаете верхний ряд.Аналогично обрабатывается внутренняя часть зубов снизу, только движения снизу-вверх.Жевательную поверхность чистят щеткой в направлении вперед-назад.Налет с «лицевой» стороны смахивают вертикальными движениями от десен. Сначала — верхнюю челюсть, затем — нижнюю.Завершающий штрих — полировка внешней поверхности зубов. Делать это нужно аккуратно круговыми движениями щетки при сомкнутых зубах.