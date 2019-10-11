Эти орехи могут снизить риск рака
Ученые уже давно установили, что некоторые продукты питания помогают в борьбе с различными заболеваниями. В новом исследовании специалисты доказали, что употребление орехов снижает риск возвращения колоректального рака.
Ученые уже доказали положительное влияние орехов на сердечно-сосудистую систему. В новом исследовании специалисты изучили влияние употребления этого продукта на пациентов с колоректальным раком. В эксперименте международной группы ученых приняли участие 826 пациентов с третьей стадией данного вида онкологии. Все респонденты перед исследованием прошли операции и курс химиотерапии. Ученые следили за их пищевым поведением с помощью специальных анкет. Наблюдения велись в течение шести с половиной лет.
Ученые установили, что употребление 28 граммов орехов два раза в неделю снижает риск возвращения онкологии и даже риск смерти. Уточняется, что утверждение касается только лесных орехов.
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Добавил kruzka в категорию Онкология
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