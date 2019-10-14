Медики нашли новые способы лечения рака легкого

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Аденокарцинома легких — одна из наиболее агрессивных и устойчивых к терапии типов опухолей.Сотрудники факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В.Ломоносова проанализировали последние достижения в изучении аденокарциномы легких и предложили возможные способы ее лечения. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cell Death & Disease.Пятилетняя выживаемость у пациентов не превышает 10%. Такая опухоль обычно диагностируется на поздних стадиях, часто при наличии метастазов. Нарушения механизмов гибели клеток лежат в основе устойчивости опухоли к терапии.«В ходе этого исследования мы обсуждали последние достижения в понимании молекулярных путей, ведущих к прогрессу аденокарциномы легких и соответствующие возможные способы направленной (таргетной) терапии», — рассказал автор статьи Борис Животовский, доктор биологических наук, заведующий лабораторией исследования механизмов апоптоза факультета фундаментальной медицины МГУ.Учёные проанализировали более 150 литературных источников, с помощью биоинформатических методов провели анализ путей гибели клеток, которые в таких опухолях нарушены, и исследовали возможность преодоления устойчивости с помощью комбинированной терапии. Авторы отметили, что в настоящее время ясно, что персонализированная терапия выходит на передний план лечения рака.«Описанные нами подходы позволяют заключить, что выбор надлежащей терапии должен основываться на детальном анализе гистологических признаков, генетических (мутационных) профилей опухолей отдельных пациентов, микроокружения опухоли и путей гибели клеток. Эта информация необходима для лучшего прогнозирования течения злокачественного роста и улучшения терапии, включающей сочетание таргетной и иммунной терапии», — заключил ученый.