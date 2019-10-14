Онкологи развенчали три распространенных мифа о раке кишечника

В эти мифы многие люди до сих пор верят.Рак кишечника стойко занимает лидирующие позиции в рейтинге онкологических заболеваний в течение многих лет. По статистике, ежегодно число больных раком толстой кишки увеличивается на 1 млн 200 тыс. Это говорит о том, что недуг очень распространен и требует детального изучения.В обществе за долгие годы существования этого заболевания появилась масса мифов и ложной информации, которая в некоторых случаях несет в себе опасность для человека, столкнувшегося с данным диагнозомВсе дело в том, что некоторые из мифов заставляют человека не сильно волноваться за свое здоровье, от чего он слишком поздно обращается к медикам за помощью, а это чревато переходом недуга на следующую стадию, когда у онкологов не остается не так много инструментов для лечения, как при ранних стадиях развития злокачественной опухоли в кишечнике.Поэтому верить в неподтвержденную официальной медициной информацию об онкологических заболеваниях крайне опасно для здоровья и жизни в целом.Онкологи в очередной раз развенчали самые распространенные мифы о раке кишечника:После 40 лет рак кишечника не грозит. На самом деле, этот возраст и есть самым опасным. В последнее время рак толстой кишки сильно помолодел и если раньше его диагностировали у пожилых людей, то сейчас все чаще встречаются случаи, когда опухоль находят у мужчин и женщин моложе 40 лет.Колоноскопия вредна для здоровья и очень болезненная процедура. Многие люди считают, что этот способ диагностики рака кишечника сопровождается адской болью, да еще и может стать причиной инфицирования. На самом деле, колоноскопия абсолютно безвредна, но зато она является самым точным методом диагностики заболеваний толстой кишки.Если ничего не болит в животе, то в кишечнике точно нет опухоли. Рак может развиваться и бессимптомно, поэтому надеяться на то, что обязательно должно что-то заболеть, не стоит.Для того, чтобы исключить рак кишечник, следует раз в год проходить обследование с помощью колоноскопии, особенно тем людям, которые старше 40 лет и всем, кто так или иначе входит в группу риска данного заболевания, а это — люди, имеющие вредные привычки, плохую наследственность, неправильно питающиеся и мало двигающиеся.