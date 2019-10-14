Врачи назвали семь мер профилактики высокого давления

Медики подсказали, как предупредить повышение артериального давления.Людям, страдающим от гипертонической болезни, необходимо всегда держать свое давление под контролем, потому как его резкое повышение может обернуться кризом или инсультом.Также, медики рекомендуют людям пожилого возраста и тем, у кого есть ожирение, наблюдать за показателями артериального давления постоянно, чтобы в случае повышения можно было вовремя его стабилизировать.Врачи назвали самые эффективные меры профилактики гипертензии:1. Уходить от стрессов, конфликтов, чересчур волнительных ситуаций. Понятие «кровь играет» знакомо многим, но не все задумываются над тем, как опасно это проявление нагрузки на нервную систему. Красные щеки и жар в состоянии стресса — это признак высокого давления.2. Отказ от вредных привычек. Данное решение принесет пользу вашему здоровью в целом, но первый, кто будет благодарен за него — сердечно-сосудистая система.3. Научиться расслабляться. Это очень важно и полезно для нервной системы, которая нередко расшатывается и ухудшает самочувствие человека, в том числе и становится причиной высокого давления. Медитируйте, занимайтесь йогой, ходите в бассейн или просто гуляйте на свежем воздухе, если вас это успокаивает.4. Готовить вкусную и полезную еду. В этой мере профилактики есть несколько преимуществ: вы получите наслаждение во время приготовления и употребления любимых блюд, а также поспособствуете тому, чтобы сосуды не засорялись токсинами и холестерином.5. Общаться с людьми. Здоровое времяпрепровождение с единомышленниками — залог хорошего настроения и, соответственно, здоровья.6. Планировать свой день. Таким образом вы снизите нагрузку на нервную систему и сможете избежать стрессов.7. Хорошо высыпаться. Регулярный недосып негативно влияет на здоровье и самочувствие человека, поэтому следует спать не менее 7 часов за ночь.Эти меры профилактики необходимо выполнять ежедневно, особенно, если вы являетесь гипертоником.