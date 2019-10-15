Назван овощ, улучшающий здоровье почек
Так, ученые рекомендуют употреблять овощи. В первую речь идет о капусте.
Этот полезный продукт содержит фитохимические элементы, которые помогают выводить токсины из организма человека.
Для профилактики заболеваний, связанных с почками, также подойдет спаржа. Кроме всего прочего, в ней содержится огромное количество витаминов А и C.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил kruzka в категорию Урология
Добавить комментарий