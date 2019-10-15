Назван овощ, улучшающий здоровье почек

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

В период болезни или для того, чтобы улучшить состояние почек, крайне важно соблюдать диету.Так, ученые рекомендуют употреблять овощи. В первую речь идет о капусте.Этот полезный продукт содержит фитохимические элементы, которые помогают выводить токсины из организма человека.Для профилактики заболеваний, связанных с почками, также подойдет спаржа. Кроме всего прочего, в ней содержится огромное количество витаминов А и C.