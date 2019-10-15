Регулярное употребление этих продуктов снижает риск онкологии

Лук и чеснок помогают бороться с развитием рака.Употребление чеснока, репчатого лука и лука-порея снижает риск развития опухоли в толстой кишке.Ученые из Китая пришли к выводу, что употребление чеснока, репчатого лука и лука-порея может снизить риск развития колоректального рака. Пресс-релиз исследования был опубликован в Азиатско-Тихоокеанском журнале клинической онкологии.Отмечается, что специалисты соотнесли данные 833 пациентов, страдающих от колоректального рака, и 833 здоровых людей по возрасту, полу и месту жительства.Участников исследования периодически опрашивали о рационе и частоте приемов пищи.Эксперты обнаружили, что вероятность развития колоректального рака была на 79% ниже у взрослых, которые потребляли большое количество лука, по сравнению с теми, кто потреблял его в относительно меньшем количестве.Ученые пришли к выводу, что в чесноке, репчатом луке и луке-порее содержатся соединения, которые могут помочь снизить риск развития злокачественной опухоли в толстой кишке.