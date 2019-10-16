Названы болезни, которые проходят без симптомов

Многие люди очень часто откладывают плановое обследование «на потом» не зная, на сколько это важно — регулярно обследоваться у врача.По статистике именно из-за «молчаливых убийц» самая высокая смертность. Так, некоторые опасные заболевания никак не проявляют себя, среди них диабет, некоторые сердечные заболевания и другие.ДиабетПеред тем, как врач ставит такой диагноз, может оказаться, что болезнь привела к возникновению гипертонии и повреждению кровеносных сосудов. Эта болезнь практически никак себя не проявляет, первый симптом — сухость во рту.Ночной апноэДля этого состояния характерны неожиданные остановки дыхания у спящего человека, которые опасны прежде всего своими последствиями, затрагивающих сердце и мозг.Синдром поликистозных яичниковЗаболевание развивается из-за избытка мужских гормонов. Повышаются риски болезней сердца, диабета и даже рака эндометрии, а симптомов фактически нет.Рак легкихОбычно, говоря о симптомах рака легких, врачи указывают на боли в груди, хрипы, нехватку дыхания, осиплость и сухой кашель на протяжении 2-х недель.