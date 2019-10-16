Названы болезни, которые проходят без симптомов
По статистике именно из-за «молчаливых убийц» самая высокая смертность. Так, некоторые опасные заболевания никак не проявляют себя, среди них диабет, некоторые сердечные заболевания и другие.
Диабет
Перед тем, как врач ставит такой диагноз, может оказаться, что болезнь привела к возникновению гипертонии и повреждению кровеносных сосудов. Эта болезнь практически никак себя не проявляет, первый симптом — сухость во рту.
Ночной апноэ
Для этого состояния характерны неожиданные остановки дыхания у спящего человека, которые опасны прежде всего своими последствиями, затрагивающих сердце и мозг.
Синдром поликистозных яичников
Заболевание развивается из-за избытка мужских гормонов. Повышаются риски болезней сердца, диабета и даже рака эндометрии, а симптомов фактически нет.
Рак легких
Обычно, говоря о симптомах рака легких, врачи указывают на боли в груди, хрипы, нехватку дыхания, осиплость и сухой кашель на протяжении 2-х недель.
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