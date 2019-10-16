Назван эффективный продукт для профилактики инфаркта

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Чем полезен для здоровья какао-порошок.Предполагается, что какао впервые использовался цивилизацией майя в Центральной Америке. Он был представлен в Европе испанскими завоевателями в 16 веке и быстро стал популярным как способствующий здоровью продукт.Какао-порошок получают путем измельчения какао-бобов и удаления жира или какао-масла.Сегодня какао наиболее известен своей ролью в производстве шоколада. Тем не менее современные исследования показали, что он действительно содержит важные соединения, которые могут принести пользу вашему здоровью.Какао-порошок при его употреблении в качестве ингредиента в продуктах питания, таких как шоколад, способствует уменьшению хронического воспаления в организме, улучшению уровня холестерина и снижению высокого кровяного давления. Он помогает уменьшить риск возникновения инфарктов и инсультов, улучшает функции мозга, борется с депрессией и многое другое. Вот чем полезен какао-порошок для здоровья женщины и мужчины.Какао богато полифенолами, которые обладают выраженными полезными свойствами, включая снижение воспаления и улучшение уровня холестерина. Однако обработка какао в шоколаде или других продуктах может существенно снизить содержание полифенолов.Исследования показывают, что какао богато флаванолами, которые снижают кровяное давление, улучшая уровень оксида азота и функцию кровеносных сосудов. Какао, содержащее от 30 до 1218 мг флаванолов, может снизить артериальное давление в среднем на 2 мм рт.ст.