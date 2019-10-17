Названы эффективные продукты для профилактики остеопороза

Что есть, чтобы были крепкие кости.Наверняка вы знали о том, что кальций сам по себе не усваивается. И это важнейший микроэлемент нужен организму в любом возрасте.Кальций нужен организму в любом возрасте, но от того, что вы будете принимать его без витамина D, эффекта не будет никакого.Длительный дефицит кальция и витамина D в рационе со временем приводит к увеличению риска остеопороза в зрелом возрасте, а в детстве вызывает рахит — расстройство костей.Лучшие источники кальция — все молочные продукты, сыр, капуста брокколи, лосось и сардины.Витамин D также содержится в лососе и сардинах, поэтому идеальным вариантом полезного обеда или ужина может стать, например, салат с тунцом или запеченный лосось с брокколи.