Названы эффективные продукты для профилактики остеопороза

Что есть, чтобы были крепкие кости.

Наверняка вы знали о том, что кальций сам по себе не усваивается. И это важнейший микроэлемент нужен организму в любом возрасте.

Кальций нужен организму в любом возрасте, но от того, что вы будете принимать его без витамина D, эффекта не будет никакого.

Длительный дефицит кальция и витамина D в рационе со временем приводит к увеличению риска остеопороза в зрелом возрасте, а в детстве вызывает рахит — расстройство костей.

Лучшие источники кальция — все молочные продукты, сыр, капуста брокколи, лосось и сардины.

Витамин D также содержится в лососе и сардинах, поэтому идеальным вариантом полезного обеда или ужина может стать, например, салат с тунцом или запеченный лосось с брокколи.
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