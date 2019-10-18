Назван избавляющий от морщин продукт

Ежедневное употребление миндаля способствует сокращению морщин.Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе с помощью методов визуализации с высоким разрешением доказали, что ежедневное употребление миндаля способствует сокращению морщин. Эксперимент проводился с привлечением женщин, находящихся в постменопаузе. Исследование финансировалось Almond Board of California, чтобы рассмотреть влияние миндаля на здоровье кожи. Клиническое испытание проводилось 16 недель, в котором участвовали 28 представительниц прекрасного пола.Женщины были выбраны с первым и вторым типом кожи по классификации Фитцпатрика, точнее, характеризующиеся повышенным влиянием воздействия солнца. Дамы в качестве закуски из одной группы употребляли миндаль в размере 20% от калорийности ежедневного рациона, т. е. в среднем 340 калорий в день, из другой добровольцы женского пола довольствовались энергетическими батончиками, хлопьями.В свою очередь изменения в состоянии кожи проводились после 4, 8, 12 и 16 недель. Во время каждого визита возрастные изменения были оценены с помощью визуализации высокого разрешения, моделирования и измерения в 3D. По окончанию эксперимента анализ показал статистически значимые сокращения морщин у женщин из первой группы. Точнее, ширина была уменьшена на 10%, выраженность на 9%.Известный диетолог Рианнон Ламберт прокомментировал результаты: «Это исследование, первое в своем роде, что касается орехов, подчеркивает преимущества употребления миндаля со стороны сокращения морщин. Давно считается, что данный орех может иметь положительный эффект для кожи, но метод визуализации высокого разрешения показал реальный результат. Кроме того, продукт содержит цинк, ниацин и рибофлавин – все питательные вещества, которые важны для организма. Одна порция приравнивается к 28 грамм или 23 единицам».