Эти симптомы сигнализируют о приближении инфаркта

Когда нужно вызывать скорую помощь.Инфаркт является одним из самых опасных сердечных приступов, который происходит при спазме сосудов либо их закупорке, из-за чего прекращается ток крови.Признаки инфаркта могут быть настолько нехарактерными, что человеку без профильного медицинского образования отличить их от других симптомов сердечных недугов будет крайне сложно.Самое страшное то, что больной теряет драгоценное время и может узнать о том, что у него инфаркт только тогда, когда окажется в палате реанимации. Больше того, не все врачи «скорой помощи» могут сразу поставить верный диагноз, потому как инфаркт способен «маскироваться» под другие заболевания, например, панкреатит.С каждой минутой в сердце происходят необратимые нарушения, поэтому у больного и врачей есть буквально пару часов, дабы остановить этот процесс и дать шанс человеку не просто выжить, а и жить после инфаркта полноценно.В связи с тем, что в группу риска болезней сердца и сосудов входит около 80% всего населения планеты, медики решили напомнить о том, как проявляет себя инфаркт:Это интересно: Как наше настроение зависти от здоровья нашей печени, выяснили экспертыДискомфорт. При инфаркте чаще всего ощущается дискомфорт в грудной клетке, но также может отдавать в ухо, плечо, спину, зубы и даже пятки.Боль. Приступ боли во время развивающегося инфаркта миокарда длится, как правило, минут 15, затем стихает, но спустя несколько минут снова возвращается и обезболивающие препараты в данном случае абсолютно неэффективны.Признаки отравления. Нередко пациенты с инфарктом вызывают «скорую» с жалобами на тошноту и рвоту, а также изжогу, но потом выясняется, что пищевое отравление здесь не имеет места.Снижение артериального давления. Обычно, при инфаркте давление резко снижается, но на этот симптом мало кто обращает внимание, особенно гипертоники, которые незадолго до приступа могли принять препарат для стабилизации артериального давления.Сбой ритма сердца. Пульс может ускоряться или замедляться. Также, больной может в буквальном смысле слова почувствовать, как бьется его сердце и при этом ощущать боль в его области.При этих симптомах следует немедленно вызывать медиков и не надеяться на чудо.