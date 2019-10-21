Диетологи назвали эффективное лакомство для профилактики инсульта

Горький шоколад полезен для здоровья.

Горький шоколад – это отличный источник антиоксиднатив и минералов.

Все знают о том, что черный шоколад прекрасно улучшает настроение и не вредит фигуре. Однако о каких еще свойствах этого лакомства мы не знаем.

Лечит сердце
Регулярное употребление горького шоколада борется с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследования показывают, что какао снижает риск развития таких болезней и положительно влияет на сердце и сосуды в целом.

Все потому, что в какао содержатся полифенолы и много антиоксидантов.

Предотвращает инсульт
Ученые в течение десятилетий следили за здоровьем двух групп людей: те, которые регулярно употребляли шоколад, и те, кто от него полностью отказался.

Конечно, результаты подобных исследований нельзя считать однозначными. Однако у тех, кто ел много шоколада, есть и другие общие привычки, которые повлияли на низкую вероятность инсульта.

Помогает при кашле
Ученые обнаружили, что шоколад уменьшает кашель иногда эффективнее, чем обычные лекарства от простуды.

Они провели ряд исследований и поняли, что теобромин, содержащийся в какао, снижает активность блуждающего нерва головного мозга, который и вызывает кашель.

Заставляет мозг работать
Регулярное употребление качественного шоколада улучшает способность анализировать информацию. Также он улучшает абстрактное мышление и оперативную память.

Защита от солнца
Неожиданно, но именно в шоколаде, где минимум 85% какао, вполне достаточно флавоноидов, которые защищают от вредного излучения.

Эффект значительно повысится, если вместо шоколада есть какао-бобы. Там концентрация полезных вещевых гораздо больше.
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