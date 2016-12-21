Губные страдания

Абсолютно каждая частичка нашего тела может заболеть. А поскольку мы - единое целое, то недомогание и дискомфорт даже самого незначительного, на первый взгляд, органа отражается на состоянии и работе всего организма. Что касается недугов связанных с лицом и внешним видом, то помимо физической боли они приносят еще и моральные неудобства.Сколько расстройств и «нервов» доставляют обычные трещины на губах. Особенно они любят уголки рта и появляются даже у вполне здоровых людей, причем любых возрастов. Но ошибочно полагать, что это исключительно косметическая проблема.Губные страданияАбсолютно каждая частичка нашего тела может заболеть. А поскольку мы - единое целое, то недомогание и дискомфорт даже самого незначительного, на первый взгляд, органа отражается на состоянии и работе всего организма. Что касается недугов связанных с лицом и внешним видом, то помимо физической боли они приносят еще и моральные неудобства.Сколько расстройств и «нервов» доставляют обычные трещины на губах. Особенно они любят уголки рта и появляются даже у вполне здоровых людей, причем любых возрастов. Но ошибочно полагать, что это исключительно косметическая проблема.Ангулит, именуемый в народе «заедами» - заболевание слизистой оболочки и кожи вокруг рта. «Я не буду сгущать краски и рассказывать, что если у Вас появились трещины в области губ надо немедленно идти к врачу, - говорит врач-дерматолог клиники Into-Sana Виктория Зимовец. – Действительно, если заеды нечастые гости на Вашем лице, можно с ними попытаться справится самостоятельно. Но когда они «селятся» надолго или не успев пройти, появляются снова, тогда все же - лучше к врачу. И главный вопрос не в дискомфорте и боли, которые причиняют непосредственно сами трещины, а в поиске причины: откуда они берутся и, что именно стимулирует появление их на лице».Чтоб справится с проблемой, надо понимать, чем она вызвана. Существует два вида виновников болезненных трещин: стрептококкоки и дрожжевые грибки рода Candida. Заеды вызванные разными инфекциями немного отличаются внешне и лечить их нужно, соответственно, по-разному.Стрептокковоавя заеда начинается с появления в углу рта пузырька, который в скором времени вскрывается, образуя при этом отслаивающиеся корочки, которые покрывают трещинку.Грибковая заеда проявляется в виде щелевидной ярко-красной трещинки, вокруг которой постоянно слущиваются отмершие и ороговевшие участки кожного покрова. Очень часто виновниками трещин становятся сразу два возбудителя, которые присоединились один к другому в процессе болезни.Что же делать?Если заеды появляются редко, при этом легко поддаются лечению и быстро проходят можно попробовать бороться с ними самостоятельно. При малейших признаках болезни используйте ранозаживляющие мази и крема. Хорошо помогают масляные растворы витаминов Е и А. Даже в легкой стадии обязательно лечите заеды, чтоб не запустить процесс и не перевести его в хроническую форму.«Если трещины на губах появляются с завидной регулярностью (3 и более раз в год), важно точно определить возбудителя заболевания. И, как правило, тут не обойтись без лабораторных исследований. Обычно в таких случаях показан общий анализ крови, а также для выявления стрептококка мазок из полости рта или соскоб кожи непосредственно в зоне трещины, - рассказывает врач-дерматолог Зимовец В.».Ссылаясь на индивидуальное очное обследование и результаты анализов, назначается соответствующее лечение. Если болезнь вызвана стрептоккоковой инфекцией используются мази с антибиотиками, при выявлении Candida – противогрибковые препараты. При острых и запущенных формах болезни кроме местного лечения могут назначить пероральные препараты. Помимо воздействия на возбудителя, рекомендуется проводить общеукрепляющую и иммуноповышающую терапию. Так при приеме антибиотиков для защиты и восстановления микрофлоры кишечника параллельно используют эубиотики и пробиотики.В борьбе с заедами не стоит забывать о лечении болезней, которые обусловили их появление. На первом этапе пройдите обследования на заболевания полости рта (кариес, гингивит, парадантоз), далее - проверьте желудочно-кишечный тракт. Если на этих этапах окажется, что все хорошо, то дальнейшие исследования подскажет лечащий врач. Порой для исключения заболеваний назначают сдать анализ на герпес и ВИЧ-инфекцию.В лечении заед всегда назначают витаминные комплексы. Многие специалисты сходятся во мнении, что инфекция «цепляется» только к ослабленному организму. Поэтому для победы над недугом важно укреплять защитные силы.Во время острого течения заболевания следует придерживаться специальной диеты. Так, при грибковом поражении необходимо полностью отказаться от сладкого, поскольку это является прекрасной питательной средой для спор Candida. Рекомендуется отказаться от курения и алкоголя, а также острой пищи.Трещины на губах – эта та проблема, которую реально победить и даже забыть о ней навсегда. И только наше бездействия, порой заставляет жить с этим изъяном года, а то и десятилетия. Не допускайте лени в отношении к своему здоровью!