Ученый создал искусственную кожу из водорослей

Профессор из Католического университета Чили (Santiago's Catholic University of Chile) создал принципиально новую искусственную кожу. В ее основу легли микроводоросли, которые можно найти в чистой воде и морских экосистемах. В отличие от других вариантов искусственной кожи, зеленая искусственная кожа Томаса Эганы (Tomas Egana) способна производить кислород с помощью фотосинтеза, а если ее генетически модифицировать — то и не только кислород, а, например, антибиотики и молекулы с противовоспалительным и регенерирующим действием.Разработчики искусственной кожи рано или поздно сталкиваются с тем, что в ней отсутствуют кровеносные сосуды, а если их нет — значит, кожа не будет снабжаться кислородом. Томас Эгана отметил, что неясно, каким образом искусственная кожа сможет прижиться в теле без кислорода и как долго она проживет. Микроводоросли в коже производства профессора Эганы живут до 10 дней, за это время трансплантат «встраивается» в тело и теряет цвет. С помощью такой кожи, по мнению профессора, можно лечить различные травмы — от ожогов до открытых ран. Она не препятствует доступу воздуха к ране и тем самым способствует заживлению, не давая инфекции попасть в организм.Хайди Дебельс (Heidi Debels), пластический хирург из Бельгии, назвала водорослевую кожу «креативным решением». Она заявила, что обычно искусственная кожа, наложенная на рану, мешает пораженным тканям получать кислород и питательные вещества, но разработка профессора Эганы лишена этих недостатков. Водорослевая кожа уже протестирована на животных, и, возможно, уже в 2017 году начнутся испытания с участием людей.