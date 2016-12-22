Продукты для преодоления депрессии

Симптомы депрессивных проявлений можно лечить и естественно, т.е. без использования лекарственных препаратов. Многочисленные исследования доказали, что регулярная физическая активность на свежем воздухе и изменения диеты могут помочь бороться с депрессией без использования каких-либо препаратов.Успешное лечение начинается с устранения из рациона переработанных продуктов питания и напитков. Эти продукты содержат добавки и неестественные ингредиенты, которые могут изменить как химический состав вашего тела, так и ваше настроение. Чтобы преодолеть депрессию, было бы целесообразно, чтобы потреблять следующие продукты:КуркумаИсследования показывают, что эта пряность, если речь идет о депрессии, имеет тот же эффект, что и большинство антидепрессантов. Тем не менее, когда дело доходит до побочных эффектов, куркума является истинным чемпионом — не зафиксировано каких-либо существенных побочных эффектов при использовании этой специи. Конечно, если у вас аллергия на куркуму, то только в данном случае рекомендуется избегать ее потребления.Зеленый чайПольза для здоровья данного чая бесконечна, от улучшения здоровья сердца до лучшего функционирования мозга. Что в целом и не удивительно, так как доказано, что зеленый чай помогает в регуляции настроения. Зеленый чай имеет в составе L-теанин, аминокислоту, которая помогает в создании альфа-волн головного мозга. Эти мозговые волны оказывают успокаивающее действие, кроме того, могут улучшить внимание. L-теанин очень легко поглощается, что означает, что почти сразу же начинает действовать.РыбаОтсутствие омега-3 жирных кислот в рационе может привести к дисбалансу в настроении, в том числе к депрессии. Добавлением жирных видов рыбы в рацион вы можете исправить любые подобные дисбалансы, омега-3 кислоты имеют и множество других преимуществ для здоровья. Исследования показывают, что в регионах, в которых рыба часто потребляется, например, в Скандинавии и Азии, наблюдается меньшее количество случаев людей, страдающих от депрессии.Орехи и семенаМагний является минералом, который можно найти в изобилии в некоторых видах семян и орехов. Он может улучшить настроение, увеличивая энергию и стимулируя производство серотонина. Здоровые жиры также способны улучшить хорошо общее состояние здоровья и стабилизировать в крови уровень сахара. Тыквенные семечки и бразильские орехи — особенно хороший выбор для ликвидации депрессивных состояний.