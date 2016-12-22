Травяной отвар определяет пол ребенка

В китайской провинции Гуйчжоу, жители деревушки Чжаньлин регулируют пол ребенка с помощью отвара из травы, которую местные называют «ханьхуа». Таинственное снадобье, которое местные роженицы принимают на протяжении поколений, изготавливается из 12 трав.Рецептура держится старейшинами деревни в строгом секрете, а снадобье дается только женщинам из семейного клана. Это средство используется при второй беременности, и считается, что принимающая его женщина родит ребенка, пол которого будет противоположен полу первенца.Впрочем, необыкновенное воздействие отвара подтверждают статистические данные: с 1980 по 2005 год средний показатель рождаемости в деревне Чжаньлин — 94 мальчика на 93 девочки.