Травяной отвар определяет пол ребенка
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Рецептура держится старейшинами деревни в строгом секрете, а снадобье дается только женщинам из семейного клана. Это средство используется при второй беременности, и считается, что принимающая его женщина родит ребенка, пол которого будет противоположен полу первенца.
Впрочем, необыкновенное воздействие отвара подтверждают статистические данные: с 1980 по 2005 год средний показатель рождаемости в деревне Чжаньлин — 94 мальчика на 93 девочки.
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