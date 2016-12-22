Свекла — идеальный продукт для тех, у кого проблемы с пищеварением, ведь если употреблять этот овощ регулярно, то он действует как природное слабительное и чистит организм от шлаков. А фигура только скажет вам «спасибо»! Предлагаем здоровую свекольную диету, которая поможет избавиться от парочки ненужных килограммов и не набрать лишних в холодное время года.Секрет похудения с помощью свеклы очень прос: ее нужно употреблять на завтрак, обед и ужин. За неделю диетологи обещают снижение веса на 4-5 кг.Данная диета не имеет очень строгих правил. Свеклу можно есть в любом виде: сырой, запеченной или вареной, также ее можно сочетать с другими овощами. Перед едой очень полезно выпивать стакан фреша из свеклы и яблока.Во время диеты для похудения можно употреблять:- постную говядину и курицу;- яйца и молочные продукты;- рис, гречку и овсянку;- морепродукты и рыбу;- овощи и зелень;- фрукты и ягоды;;- сухофрукты и орехи;- оливки и оливковое масло;- цельнозерновой хлеб;- чай без сахара;- свежевыжатые соки;- воду без газа;- травяные чаи.При свекольной диете нельзя употреблять:- жареную картошку;- покупные соусы;- жирное мясо (свинина, баранина, утка);- фастфуд и полуфабрикаты;- сосиски, колбасу и копчености;- консервы;- сливочное масло;- сахар и мучные продукты;- газированные напитки, покупные соки и алкоголь.Перед тем, как сесть на свекольную диету обязательно проконсультируйтесь с врачом. Ведь употребление свеклы может навредить некоторым людям, например, тем, кто имеет диагноз «сахарный диабет», страдает заболеваниями почек или гемохроматоза.МЕНЮ СВЕКОЛЬНОЙ ДИЕТЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮПонедельникЗавтрак: 4 ст. ложки тертой свеклы с грецким орехом; 100 гр. творога; стакан нежирного кефира.Перекус: 1 сырая свекла и 1 яблоко.Обед: салат из варенной свеклы с оливковым маслом; 200 гр. отварной говядины; ломтик цельнозернового хлеба; стакан воды без газа.Полдник: 1 апельсин или 2 мандарина.Ужин:1 отварная свекла, стакан нежирного йогурта.ВторникЗавтрак: 200 гр. овсянки на воде и 1 вареная свекла.Перекус: 2 груши/яблока.Обед: свекольник на овощном бульоне; салат из капусты, свеклы и апельсина; чашка зеленого чая без сахара.Полдник: 200 мл. обезжиренного кефира.Ужин: 1 тертая вареная свекла и 200 гр. отварных креветок; чашка зеленого чая без сахара.СредаЗавтрак: гречневая каша; 1 вареная свекла; 100 гр. сухофруктов (курага, изюм, чернослив).Перекус: 1 стакан нежирной простокваши.Обед: 200 гр. винегрета без картофеля; уха из нежирной рыбы; чашка зеленого чая.Полдник: 200 гр. творога.Ужин: суп-пюре из свеклы, сельдерея, моркови и цветной капусты; чашка травяного чая без сахара.ЧетвергПовторить меню любого из предыдущих дней.ПятницаЗавтрак: 1 стакан кефира и овощной салат со свеклой.Перекус: 2 запеченных яблока с чайной ложкой меда.Обед: 150 гр. отварной индейки без кожи; 1 вареная свекла; 1 стакан натурального йогурта.Полдник: 1 банан и 1 чашка зеленого чая.Ужин: приготовленная на пару рыба с цветной капустой и запеченной свеклой; стакан кефира.СубботаЗавтрак: 1 тертая свекла и 200 гр. отварной куриной грудки.Перекус: пюре из 1 яблока и 1 вареной свеклы.Обед: овощной суп-пюре; 1 запеченная свекла; стакан воды без газа.Полдник: 1 грейпфрут или 2 апельсина.Ужин: салат из тертой свеклы и нежирного йогурта.ВоскресеньеПовторить меню любого из предыдущих дней.