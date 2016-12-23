13 ранних симптомов рака

Есть ряд признаков, указывающих на вероятность развития онкологического заболевания, обнаружив которые у себя, следует обратиться в медицинское учреждение для дальнейшего обследования.1. Вздутие живота у женщинПостоянное чувство вздутия внизу живота без каких-либо на то причин может указывать на рак яичников. Если после принятие пищи быстро наступает чувство переполненности, а при этом присутствует дискомфорт в пояснице несколько недель кряду, - обратитесь к гинекологу.2. Нерегулярные кровотечения у женщинДаже капля крови, появившаяся на белье вне положенного времени или после наступления менопаузы, - повод безотлагательно посетить женскую консультацию! Этот симптом может быть связан как с онкологией, так и с другим серьезным заболеванием, к примеру, эндометриозом.3. Боли в области живота и малого тазаПостоянные боли в области малого таза указывают на проблемы явные с яичниками и требуют незамедлительного посещения врача.4. Не проходящие боли в спине у мужчинКак ни странно, рак простаты и толстой кишки у мужчин почти всегда сопровождается стойкими болями в спине. Конечно, сразу паниковать не стоит: у дискомфорта в спине может быть много причин, но обследоваться необходимо в любом случае.5. Видоизменение яичек у мужчинЛучшая профилактика рака яичек - это регулярное самообследование. Нужно постоянно осматривать эту область на предмет любых изменений цвета, формы и расположения яичек.6. Боль в области паха и бедер у мужчинХроническая боль и отечность этой области может указывать на рак предстательной железы или яичек.7. Настойчивый кашель у женщин и мужчинЗатяжной, изматывающий, не поддающийся традиционному лечению кашель - прямая дорога на обследование. Это не обязательно указывает на онкологию, но и туберкулез легких - дело не шуточное.8. Резкая потеря веса у женщин и мужчинЕсли вы преднамеренно не стремитесь сбросить лишний вес, а по необъяснимым причинам начинаете резко худеть, проверьте щитовидную железу в первую очередь. Этот признак может говорить о серьезном гормональном сбое. Но рак некоторых органов, в частности легких, поджелудочной железы, желудка, пищевода, ведет себя таким же образом.9. Изменения в груди у женщин и мужчинРаку груди подвержены не только женщины! У мужчин он встречается гораздо реже: всего 1 % от всех заболевших раком груди. Онкологи говорят, что мужчины ни в коем случае не должны игнорировать любые изменения и новообразования в этой области.10. Изменения в лимфатических узлах у женщин и мужчинЛимфатическая система - зеркало нашего организма. Даже обычная простуда может привести к увеличению лимфоузлов! Если же припухлости не исчезают в течение месяца, обязательно сдайте анализ крови.11. Изменения на коже у женщин и мужчинРак кожи - чемпион по смертности среди злокачественных заболеваний по той причине, что в большинстве случаев люди обращаются за медицинской помощью слишком поздно. Регулярно осматривайте на теле все родинки: не изменился ли их цвет, форма, нет ли кровоподтеков, не увеличились ли они в размерах. Своевременная диагностика спасает жизнь!12. Изменения во рту у женщин и мужчинЛюбые язвы, белые пятна на слизистой рта и языке, которые долго не исчезают, могут указывать на предраковое состояние.13. Необоснованная хроническая усталость женщин и мужчинЕсли вы с утра до вечера заняты на работе, а по ночам сидите в соцсетях, вопросов нет. Речь идет об усталости и ухудшении самочувствия без каких-либо на то причин. Хроническая сильная усталость - важный симптом для диагностирования лейкемии.Сложнейшая система, наш организм при малейших неполадках подает сигналы тревоги. Важно просто не игнорировать их и вовремя обращаться за помощью.